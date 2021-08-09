Тауэрский мост в Лондоне развели для прохода судна и не могут свести обратно

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9 августа 2021, 19:36

фото: pixabay.com

Тауэрский мост в Лондоне развели для прохода судна, но не могут свести обратно. В Великобритании очевидцы шутят по этому поводу в социальных сетях. Мост не могут вернуть в нужное положение несколько часов.

На дорогах в британской по этой причине сегодня хаос. Пользователи сети советуют просто выключить и включить снова, или перезагрузить, задержав на пять секунд кнопку на задней панели. Для некоторых фолловеров "было здорово впервые в жизни увидеть мост открытым".

Такое с Тауэрским мостом случалось примерно год назад. При разведении крылья моста застряли под разными углами. Из-за поломки подъёмного механизма было приостановлено движение автомобильного транспорта и пешеходов.

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