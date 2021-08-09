Андрей Бакланов прокомментировал выбор Байденом куратора по «Северному потоку-2» и предрёк сложности российским энергетикам

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9 августа 2021, 16:11

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Президент США Джозеф Байден сделал правильный выбор, назначив спецпосланником по «Северному потоку-2» своего бывшего советника по международным энергетическим вопросам Амоса Хохштейна.

Зампред Ассоциация российских дипломатов Андрей Бакланов заявил, что Хохштейн сильный специалист, он продолжит вставлять палки в колёса проекту,- сообщает «Общественная служба новостей».

Как известно, чиновник, которому Байден особо доверяет, всегда активно выступал против строительства Россией газопровода «Северный поток-2».

По оценке Бакланова, назначение, хоть и выглядит «вычурно», серьёзно усилит взаимодействие между США и теми европейскими странами, которые систематически выступали против проекта.

Андрей Бакланов заметил, что назначение, хоть и выглядит «вычурно», всё же значительно усилит взаимодействие между США и теми странами Европы, которые систематически выступали против газопровода.

По словам дипломата, Хохштейн будет усилия прилагать серьёзные к усложнению жизни российских энергетиков.

Назначение этого чиновникам куратором проекта - попытка Байдена показать, что вопрос не закрывается и противодействие продолжаться будет дальше.

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