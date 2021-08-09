В Великобритании военных могут привлечь к доставке продуктов в супермаркеты

Журналисты сообщили, что британских военнослужащих могут привлечь к доставке продуктов в супермаркеты. Подобные меры могут быть приняты из-за нехватки в Соединенном Королевстве водителей грузовиков.
Как сообщает издание The Sun on Sunday, около 2 тысяч военных водителей из Королевского логистического корпуса и прочих подразделений в связи со сложившейся ситуацией получили указание находиться в повышенной готовности.
Известно, что солдаты будут жить в гостиницах в тех районах, где может потребоваться их помощь. Военнослужащие будут работать сверхурочно, чтобы бороться с транспортным кризисом.
Отметим, что британские ритейлеры столкнулись с серьезными проблемами из-за временной нехватки работников, которая связана с последствиями выхода страны из Европейского союза, а также с резким ростом заболеваемости коронавирусом.
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