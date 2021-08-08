Пресс-служба ГПК Белоруссии заявила, что пограничники Литвы не оказывают медпомощь беженцам, которые в ней остро нуждаются

Аргументы Недели → В мире 13+

8 августа 2021, 19:15

Ilya Galakhov/Global Look Press

Беженцы не получают от литовских пограничников медицинскую помощь, которая им остро требуется. Соответствующая информация появилась в Telegram-канале Государственного пограничного комитета (ГПК) Белоруссии.

Сообщается, что сегодня, 8 августа, в утренние часы пограничники Белоруссии обнаружили 9 иностранцев на участке поста “Клевица” Сморгонской пограничной группы. Речь идет о тех, кого Литва “пытается насильно выдворить”. Однако белорусская сторона не фиксировала нарушение границ.

В ГПК отметили, что на границе двух стран стало плохо женщине-беженке, которая потеряла сознание. Подчеркивается, что на место прибыла машина скорой помощи, женщину увезли в Ошмянскую больницу в Белоруссии. В комитете добавили, что “это уже не первый случай, когда принудительно выдворяемые литовскими силовиками беженцы нуждаются в медицинской помощи”.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости