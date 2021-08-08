Из Молдавии в Грецию прибудут специалисты и спецтехника для борьбы с лесными пожарами

На территорию Греции прибудут 25 пожарных и 4 единицы спецтехники из Молдавии. Их задействуют в тушении лесных пожаров в стране.
По информации пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), Молдавия оказывает помощь Греции в борьбе с масштабными лесными пожарами. Отметим, что в стране наблюдается сильная жара уже более недели. Местами фиксировалось 47 градусов.
Из-за жаркой погоды пожары охватили различные регионы Греции. В национальной метеорологической службе подчеркнули, что жара не отступит еще примерно 5 дней. При этом премьер-министр этой страны Кириакос Мицотакис накануне заявлял о некотором улучшении ситуации с лесными пожарами.
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