Из Молдавии в Грецию прибудут специалисты и спецтехника для борьбы с лесными пожарами

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8 августа 2021, 17:06 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территорию Греции прибудут 25 пожарных и 4 единицы спецтехники из Молдавии. Их задействуют в тушении лесных пожаров в стране.

По информации пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), Молдавия оказывает помощь Греции в борьбе с масштабными лесными пожарами. Отметим, что в стране наблюдается сильная жара уже более недели. Местами фиксировалось 47 градусов.

Из-за жаркой погоды пожары охватили различные регионы Греции. В национальной метеорологической службе подчеркнули, что жара не отступит еще примерно 5 дней. При этом премьер-министр этой страны Кириакос Мицотакис накануне заявлял о некотором улучшении ситуации с лесными пожарами.

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