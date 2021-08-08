Экс-президент Акаев отправился из Киргизии в Москву после допросов

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8 августа 2021, 16:48 Источник: Sputnik Киргизия

Аскар Акаев, фото: Viktor Chernov/Global Look Press

Аскар Акаев, ранее занимавший президентское кресло в Киргизии, покинул страну после допросов в ГКНБ по делу о коррупции при разработке золоторудного месторождения “Кумтор”. Этой информацией поделился его соратник Бекболот Талгарбеков.

Отмечается, что бывший лидер Киргизии прилетел в Бишкек второго августа. В течение 16 лет он проживал в российской столице. В 13:30 по московскому времени он вылетел в Москву. Вместе с ним находился его сын Илим.

В Киргизии он отвечал на вопросы следствия. По словам Талгарбекова, Акаев может вернуться в Киргизию, если пожелает сам или если того потребует следствие. Напомним, что на днях Акаева и еще одного бывшего президента Киргизии Курманбека Бакиева объявили в розыск.

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