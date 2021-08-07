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Премьер-министр Греции Мицотакис заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами в стране

, 11:56 Источник: РИА Новости

Премьер-министр Греции Мицотакис заявил об улучшении ситуации с лесными пожарами в стране
pixabay.com

В Греции наблюдается улучшение ситуации с пожарами. Такое заявление сделал премьер-министр этой страны Кириакос Мицотакис.

Сегодня, 7 августа, в утренние часы он побывал в Едином координационном центре операций пожарной службы. Там ему рассказали о пожарах, которые остаются действующими. Отмечается, что лесные пожары охватили все регионы Греции. Уже на протяжении 10 дней в стране царит 40-градусная жара.

Мицотакис подчеркнул, что “ситуация сегодня немного лучше, чем вчера”. Он отметил, что в стране восстановят сгоревшие территории, что станет его главной политической задачей. Премьер-министр добавил, что ситуация с электроснабжением Аттики значительно улучшилась.

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