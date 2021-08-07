Американские ВС вызволили из тюрем 40 боевиков ИГИЛ* и перевезли их на свою базу в Сирии

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7 августа 2021, 11:26 Турана Гулиева

Фото: Военные США в Сирии, AFP / DELIL SOULEIMAN

Как сообщает РИА Новости, американские военные вызволили из своих тюрем 40 боевиков террористической группировки ИГИЛ* и перевезли их на северо-восток Сирии, на свою военную базу.

Источник сообщает, что членов "Сирийской демократической силы" отправили в город Эш-Шаддади. Сообщается, что среди перемещенных боевиков есть командир ИГИЛ* и специалист по созданию взрывчатых устройств.

Напомним, под контролем ВС США находятся северо-восток и север Сирии. Официальный Дамаск считает нахождение американских военных на своей территории незаконной оккупацией и кражей нефтегазовых ресурсов.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России





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