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Американские ВС вызволили из тюрем 40 боевиков ИГИЛ* и перевезли их на свою базу в Сирии

, 11:26

Американские ВС вызволили из тюрем 40 боевиков ИГИЛ* и перевезли их на свою базу в Сирии
Фото: Военные США в Сирии, AFP / DELIL SOULEIMAN

Как сообщает РИА Новости, американские военные вызволили из своих тюрем 40 боевиков террористической группировки ИГИЛ*  и перевезли их на северо-восток Сирии, на свою военную базу.

Источник сообщает, что членов "Сирийской демократической силы" отправили в город Эш-Шаддади. Сообщается, что среди перемещенных боевиков есть командир ИГИЛ* и специалист по созданию взрывчатых устройств.

Напомним, под контролем ВС США находятся северо-восток и север Сирии. Официальный Дамаск считает нахождение американских военных на своей территории незаконной оккупацией и кражей нефтегазовых ресурсов.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России

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