Американские ВС вызволили из тюрем 40 боевиков ИГИЛ* и перевезли их на свою базу в Сирии
7 августа 2021, 11:26 Турана Гулиева
Как сообщает РИА Новости, американские военные вызволили из своих тюрем 40 боевиков террористической группировки ИГИЛ* и перевезли их на северо-восток Сирии, на свою военную базу.
Источник сообщает, что членов "Сирийской демократической силы" отправили в город Эш-Шаддади. Сообщается, что среди перемещенных боевиков есть командир ИГИЛ* и специалист по созданию взрывчатых устройств.
Напомним, под контролем ВС США находятся северо-восток и север Сирии. Официальный Дамаск считает нахождение американских военных на своей территории незаконной оккупацией и кражей нефтегазовых ресурсов.
ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России
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