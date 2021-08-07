Военные Афганистана заявили о ликвидации «теневого губернатора» талибов Мавлави в ходе авиаударов в стране

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7 августа 2021, 08:46 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Военные Афганистана сообщили о ликвидации “теневого губернатора” “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) Абида Мавлави. Его уничтожили в провинции Нимроз на юго-западе страны.

Информация о его ликвидации появилась в заявлении 215-го корпуса армии Афганистана в Twitter. Отмечается, что он погиб при авиаударах афганских ВВС. Кроме того, в течение истекших суток удалось ликвидировать 276 боевиков.

При этом представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что сообщения о гибели Мавлави не соответствуют действительности. Ранее боевики этого радикального движения взяли под контроль город Зарандж, включая местные правительственные учреждения и аэропорт.

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