Аргументы Недели В мире 13+

Военные Афганистана заявили о ликвидации «теневого губернатора» талибов Мавлави в ходе авиаударов в стране

, 08:46 Источник: РИА Новости

Военные Афганистана заявили о ликвидации «теневого губернатора» талибов Мавлави в ходе авиаударов в стране
pixabay.com

Военные Афганистана сообщили о ликвидации “теневого губернатора” “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) Абида Мавлави. Его уничтожили в провинции Нимроз на юго-западе страны.

Информация о его ликвидации появилась в заявлении 215-го корпуса армии Афганистана в Twitter. Отмечается, что он погиб при авиаударах афганских ВВС. Кроме того, в течение истекших суток удалось ликвидировать 276 боевиков.

При этом представитель талибов Кари Юсуф Ахмади заявил, что сообщения о гибели Мавлави не соответствуют действительности. Ранее боевики этого радикального движения взяли под контроль город Зарандж, включая местные правительственные учреждения и аэропорт.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

ПФ

Общество

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

«Атака мертвецов»: как несколько десятков русских солдат отразили нападение семи тысяч немцев

Сегодня, 6 августа, исполнилось 106 лет со дня контратаки солдат Российской империи во время Первой мировой войны в ходе защиты крепости Осовец. В советские времена не принято было вспоминать о подвигах царской армии, но после распада Советского Союза историки всё чаще стали обращаться к этой теме. Контратаку 226-го Землянского пехотного полка с подачи публицистов стали называть «атакой мертвецов». Распылив ядовитый газ, немцы рассчитывали, что возьмут крепость, не встретив сопротивления. Но несколько десятков обожжённых, окровавленных солдат перешли в контрнаступление и настолько испугали врагов, что те бросились врассыпную, думая, что русские восстали из мёртвых.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью

Общество

Общество

Общество