Депутат Рады Бойко назвал плохим сигналом призыв Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса переехать в Россию

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6 августа 2021, 15:49 Источник: РИА Новости

Юрий Бойко, фото из соцсети

Призыв украинского президента Владимира Зеленского к считающим себя русскими жителям Донбасса покинуть Украину — очень плохой сигнал. Юрий Бойко, депутат Верховной Рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь", прокомментировал в эфире телеканала "НАШ" выступление Зеленского, предложившего жителям неподконтрольных киевским властям территорий, которые считают себя русскими, готовиться к переезду в Россию.

Бойко раскритиковал заявление Зеленского, напомнив, что возвращение юго-восточной части Украины в состав страны было его предвыборным обещанием.

В интервью телеканалу "Дом" Зеленский заявил, что Донбасс никогда не будет русской территорией, а тем, кто считает себя русским, любит Россию, но остается жить там, посоветовал уезжать в Россию ради "детей и внуков".

Бойко возмущен позицией Зеленского: "Как может президент своих людей отправлять в Россию?". По мнению политика, глава государства должен сказать, что у нас лучше, сказать, чтобы они остались, жили на Украине, отдали российские паспорта. Бойко считает, что Украина всех примет, обеспечит работой, жильем. "Тогда это позиция государственника", — заключил депутат Рады.

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