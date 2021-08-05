В Польше пограничники задержали группу нелегальных мигрантов из 62 человек

На границе Белоруссии и Польши удалось задержать самую большую в истории группу нелегальных мигрантов. Речь идет о 62 людях: 13 несовершеннолетних, 8 женщин, 41 мужчина.
По информации польской пограничной службы, задержание провели сотрудники Подляского пограничного отряда. В числе задержанных 50 человек с иракским гражданством, 11 иранских граждан и 1 из Камеруна. Нелегалов задержали при содействии полицейских.
Ко всему прочему, задержанным оказался гражданин Украины за пособничество в незаконном пересечении границы. Всех их разместят в охраняемых центрах для иностранцев.
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