В Британии нашли план по борьбе с COVID-19 16-летней давности, который бы спас десятки тысяч жизней

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5 августа 2021, 18:26 Источник: РИА Новости

pixabay.com

На территории Великобритании обнаружили план по борьбе с пандемией коронавируса, который был утерян 16 лет назад. По информации The Independent, в 2005 году в стране специалисты разработали стратегию реагирования на распространение заболевания.

Одна из создательниц документа сообщила, что понятия не имеет, куда в те времена исчез данный план. Подчеркивается, что в нем присутствовали рекомендации по введению режима самоизоляции, мер, ограничивающих передвижение людей. Кроме того, в документе речь шла о важности тестирования, пополнения запасов защитных масок.

В плане также упоминалась угроза “суперраспространения” заболевания, меры, благодаря которым удалось бы не столкнуться с таким сценарием. Дэвид Кинг, ранее занимавший пост главного научного советника британского правительства, заявил, что документ “был упущен из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней”.

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