Popular Mechanics: Новые разработки США напоминают «армию призраков»

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5 августа 2021, 17:59 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Между вооруженными силами США и Китаем, Россией наблюдается технологическая гонка в сфере беспилотных наземных машин. Соответствующий материал появился на страницах издания Popular Mechanics.

По словам автора публикации Кайла Мизоками, сегодня на американской территории военные задействованы в создании трех типов автоматических боевых единиц. Он полагает, что в Поднебесной и Российской Федерации специалисты разрабатывают подобные беспилотники. Автор материала отметил, что страна, в которой появится нужное число боевых роботов, получит существенное преимущество.

Кроме того, в публикации генерал-майор Росс Коффман сравнивает разработки с так называемой “армией призраков” генерала Паттона времен Второй мировой войны. Речь идет о подразделении войск США, которое задействовало фальшивые грузовые машины, танки, а также ложные радиоэфиры. Он подчеркивает, что “когда ты в темноте и слышишь приближение этих машин, при этом не вполне осознавая, где именно они находятся, становится страшно”.

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