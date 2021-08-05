В МИД России заявили, что ситуация в Афганистане деградирует из-за решения НАТО и США о задержке вывода войск

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5 августа 2021, 16:19 Источник: РИА Новости

pixabay.com

В последнее время на территории Афганистана наблюдается более значительная активность представителей “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление сделал замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Александр Бикантов.

Он подчеркнул, что ситуация в этой стране деградирует, что связано с решением Североатлантического альянса и Вашингтона о задержке вывода военнослужащих. По словам Бикантова, в ходе серьезного наступления этим летом талибам удалось взять под контроль большое количество новых уездов - 80-100.

Кроме того, он отметил, что немало военных отправляются в Таджикистан и Узбекистан. Бикантов добавил, что у талибов сегодня нет ресурсов, чтобы захватить крупные города страны, в том числе Кабул.

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