В МИД России заявили, что ситуация в Афганистане деградирует из-за решения НАТО и США о задержке вывода войск

В последнее время на территории Афганистана наблюдается более значительная активность представителей “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация). Такое заявление сделал замдиректора департамента информации и печати российского внешнеполитического ведомства Александр Бикантов.
Он подчеркнул, что ситуация в этой стране деградирует, что связано с решением Североатлантического альянса и Вашингтона о задержке вывода военнослужащих. По словам Бикантова, в ходе серьезного наступления этим летом талибам удалось взять под контроль большое количество новых уездов - 80-100.
Кроме того, он отметил, что немало военных отправляются в Таджикистан и Узбекистан. Бикантов добавил, что у талибов сегодня нет ресурсов, чтобы захватить крупные города страны, в том числе Кабул.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.