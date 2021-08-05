Политолог Мартынов считает, что ухудшение уровня жизни украинцев, проблемы в экономике грозят Зеленскому отставкой

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5 августа 2021, 14:40 Источник: Свободная пресса

фото: pixabay.com

Ухудшение уровня жизни рядовых украинцев, проблемы в экономике государства могут привести к досрочным президентским выборам на Украине. Политолог и международный эксперт Алексей Мартынов уверен, что это произойдет, и даже процесс уже запущен.

Мартынов отметил, что менять Зеленского будут не депутаты, а кураторы американские, и хорошо, если на Украине проведут выборы президента,- сообщает "Свободная пресса". По мнению эксперта, Украину может ждать и более жесткий сценарий развития событий. Он предполагает, что на Украине дело идет к перевороту и диктатуре с экс-главой МВД Арсеном Аваковым во главе.

Ранее сообщалось, что на Украине стремительно растет цена газа для предприятий и организаций. Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич отметил, что в истории Украины таких цен еще не было.

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