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5 августа 2021, 13:07

Константин Косачев, фото: Federation Council of Russia, globallookpress.com

Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачёв назвал обращение cеми стран Запада к России по поводу Абхазии и Южной Осетии "призывом в никуда". Обращение подписали США, Франция, Ирландия, Норвегия, Великобритания, Албания и Эстония.

В совместном заявлении Россию призвали "вывести свои вооруженные силы и отменить признание так называемой независимости Абхазии и Южной Осетии, которые являются территорией Грузии".

Косачёв в интервью RT отметил, что состав подписантов "крайне узкий", значит "под столь одиозной позицией не захотели подписываться очень многие союзники этих государств по НАТО и ЕС и те страны, которые на словах пытаются поддержать Грузию". "Это, что называется, призыв в никуда. Он не имеет никакой дополнительной, добавленной стоимости", — считает политик.

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