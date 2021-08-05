В МИД России заявили о превращении Чёрного моря в зону опасного военного противостояния

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5 августа 2021, 10:02 Источник: РИА Новости

Aleksander Polyakov, globallookpress.com

Чёрное море в настоящее время превращается в зону опасного военного противостояния, а конфликты провоцируют учения, проводимые в черноморском регионе НАТО. Директор Четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон заявил о том, сейчас Чёрное море из региона мира и добрососедства превращается в зону опасного военного противостояния.

Пилипсон отметил, что "тренировки" типа учений Sea Breeze-2021 сказываются на ситуации с безопасностью в черноморском регионе. Дипломат подчеркнул, что учения НАТО провоцируют, а не предупреждают конфликтные ситуации.

"Мы неоднократно предупреждали, что нагнетание военно-политической напряженности непосредственно у наших рубежей несет в себе конфронтационный заряд",- сказал дипломат в интервью РИА Новости.

Юрий Пилипсон заявил, что Россия продолжит принимать меры по обеспечению национальной безопасности в Чёрном море с помощью дипломатических и иных инструментов.

Северо-атлантический альянс провёл учения "Sea Breeze 2021" в Чёрном море с 28 июня по 10 июля, в которых приняли участие Украина, США, Канада, Великобритания, Нидерланды, Румыния, Болгария, Греция, Турция и Латвия. В учениях принимали участие 40 боевых кораблей, катеров и вспомогательных судов, 30 самолётов и вертолётов и более 100 единиц бронетехники и автомобилей.

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