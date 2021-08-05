Правила въезда в Украину для прибывающих из России и Индии граждан ужесточены из-за COVID-19

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5 августа 2021, 07:19 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Правила въезда в Украину для прибывающих из России и Индии граждан ужесточены из-за коронавирусной инфекции COVID-19. Для въезжающих на территорию Украины через Россию или Индию людей вводится обязательный карантин, если они находились в этих странах последние семь дней до пересечения украинской границы.

Глава украинского минздрава Виктор Ляшко сообщил, что Украина возвращает обязательное тестирование на COVID-19 для въезжающих в страну граждан без прививки. По словам чиновника, иностранцы для въезда в страну должны пройти полный курс вакцинации от коронавируса, а граждане Украины — получить хотя бы одну прививку.

Ляшко рассказал, что "иностранцы должны иметь отрицательный результат теста, страховой полис". В случае отсутствия полного курса вакцинации у иностранца или хотя бы одной прививки для граждан Украины, при пересечении границы будет предложено установить приложение "Дій дома". Это приложение начнет контролировать самоизоляцию человека через 72 часа.

При получении негативного результата теста на коронавирус граждане смогут выйти из карантина.

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