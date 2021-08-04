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Байден оговорился и заявил, что в некоторых регионах страны привившимся выдают «по $ 100 тысяч»

, 16:13 Источник: РИА "Новости"

Байден оговорился и заявил, что в некоторых регионах страны привившимся выдают «по $ 100 тысяч»
президент США Джо Байден, Shawn Thew - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в среду, 4 августа, оговорился, заявив, что в некоторых регионах страны привившимся от COVID-19 американцам выдают "по сто тысяч долларов". 

Джо Байден в рамках своего выступления отметил, что в США есть места, где поощрения за прививку составляют сто тысяч долларов. "Сто тысяч? Это было бы слишком хорошо", – пошутил американский лидер, осознав, что оговорился, а также добавил, что в таком случае, он сам бы вакцинировался "раза три".

Байден также назвал новую волну COVID-19 "трагедией", которой можно было бы избежать посредством вакцинации.

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