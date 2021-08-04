Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь после случившегося с Кристиной Тимановской

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4 августа 2021, 09:58

Фото: cоцсети

Еще одна спортсменка - легкоатлетка Яна Максимова отказалась возвращаться в родную Белоруссию после случившегося с Кристиной Тимановской. Сейчас она вместе с семьей находится в Германии.

«К огромному сожалению, сейчас там (в Беларуси) можно потерять не только свободу, но и лишиться жизни», — очень скупо прокомментировала ситуацию спортсменка, выступающая в многоборье. Более подробную информацию дает фонд спортивной солидарности Беларуси (BSSF).

«После всех произошедших событий в Беларусь возвращаться я не планирую. У меня есть маленькая дочь, я не могу рисковать. Я из тех людей, кто не может молчать. Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать», — приводит слова Максимовой фонд на своей странице в Instagram.



Девушка призналась, что за время тренировок в родной стране, у нее даже не было врача, который бы подсказывал, как правильно восстанавливаться после травм. По ее словам, она выступала 16 лет за сборную, «которой все равно».

Масштаб олимпийского скандала для Лукашенко даже сложно с чем-то сравнить, особенно учитывая тот факт, что он сам был долгие годы руководителем олимпийского комитета, которым теперь руководит его старший сын.

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