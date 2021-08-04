Британские ВМС сообщили об освобождении танкера Asphalt Princess, захваченного недалеко от побережья ОАЭ

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4 августа 2021, 10:01 Источник: ТАСС

фото: pixabay.com

Появились подробности об инциденте с захватом танкера Asphalt Princess недалеко от побережья ОАЭ, о котором сообщал британский телеканал Sky News со ссылкой на источники в органах безопасности.

Телеканал передал, что на борт судна, которое ходит под флагом Панамы, следовавшего из города Хаур-Факкан в Эмиратах в порт Сухар в Омане, забрались несколько вооруженных человек и захватили танкер.

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде категорически отверг предположения, что иранские военные могли подниматься на борт иностранных кораблей и тем более захватить.

Вскоре Морская торговая организация Соединенного Королевства (UKMTO) сообщила, что "захватчики покинули судно, танкер в безопасности". "Инцидент исчерпан", - говорится в сообщении. Но название судна не указано.

Газета The Times уточняла, что Asphalt Princess принадлежит компании Prime Tankers LLC.

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