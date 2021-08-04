Золотая Олимпийская медаль досталась спортсмену, которого обвиняют в терроризме

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4 августа 2021, 09:36 Источник: Лентач

Фото: wikipedia.

Золотую медаль на Олимпиаде в Токио в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров выиграл иранец Джавад Форуги. Вот только выяснилось, что парня обвиняют в терроризме.

Спортсмен является действующим членом Корпуса стражей исламской революции — военно-политического формирования Ирана, которую власти США, Израиля, Саудовской Аравии и Бахрейна признают террористической организацией. По крайней мере так утверждает правозащитная группа United for Navid.

Она призвала МОК не вручать золотую медаль иранцу. «Выдать золотую медаль члену террористической организации — оскорбление для других спортсменов и темное пятно на репутации МОК», — заявили правозащитники. Однако комитет ответил, что не станет вмешиваться в выбор стран и спортсмены, которые придерживаются международных правил, могут участвовать в соревнованиях, если они выбраны своими государствами.

Тем не менее страсти по-прежнему кипят и возмущение не утихает. «Как террорист может занять первое место на Олимпийских играх? Это самая абсурдная и нелепая вещь», — заявил стрелок из Кореи Чину Джон О.

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