Грузинские политики обратились к Путину, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» готова приехать в Москву

Грузинские политики из оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» выступили с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Лидер этой оппозиционной грузинской партии Ирма Инашвили готова приехать в Москву, чтобы провести встречи с Путиным и российскими политиками.
Текст обращения к Владимиру Путину Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook.
Она отметила, что в письме выражено мнение той части населения Грузии, которая настроена за открытый диалог и добрососедство с Россией,- передает радиостанция Cputnik-georgia.
Политик заявила, что письмо подписано очень влиятельными людьми, депутатами, генералами, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет.
Инашвили подчеркнула, что все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну.
«Мы готовы к диалогу на всех уровнях»,- заключила лидер партии «Альянс патриотов Грузии».
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