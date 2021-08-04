Грузинские политики обратились к Путину, лидер партии «Альянс патриотов Грузии» готова приехать в Москву

Аргументы Недели → В мире 13+

4 августа 2021, 07:23

Ирма Инашвили, фото: ok.ru

Грузинские политики из оппозиционной партии «Альянс патриотов Грузии» выступили с открытым обращением к президенту РФ Владимиру Путину. Лидер этой оппозиционной грузинской партии Ирма Инашвили готова приехать в Москву, чтобы провести встречи с Путиным и российскими политиками.

Текст обращения к Владимиру Путину Ирма Инашвили опубликовала на своей странице в Facebook.

Она отметила, что в письме выражено мнение той части населения Грузии, которая настроена за открытый диалог и добрососедство с Россией,- передает радиостанция Cputnik-georgia.

Политик заявила, что письмо подписано очень влиятельными людьми, депутатами, генералами, которые всегда доминировали в политике и говорили свое слово последние 30 лет.

Инашвили подчеркнула, что все подписавшиеся хорошо понимают цену миру, все они видели войну.

«Мы готовы к диалогу на всех уровнях»,- заключила лидер партии «Альянс патриотов Грузии».

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости