Госканал Беларуси опубликовал речь легкоатлетки Тимановской, в которой она назвала свои заявления избытком эмоций

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4 августа 2021, 06:35

Фото: cоцсеть

Кристина Тимановская покинула территорию посольства Польши в Токио. Она прошла паспортный контроль и села в самолёт в японском аэропорту Нарита. В последний момент девушка пересела на рейс до Вены от авиакомпании Austrian Airlines.

Между тем гостелевидение Беларуси опубликовало интервью легкоатлетки Тимановской, в котором она рассказала, что критиковать спортивные власти страны стала под влиянием эмоций.

«Порой мы делаем, а потом думаем. И можем сожалеть о своих поступках, о своих эмоциях. Я вышла, уже пробежала 100 м, где-то не получилось — опять эмоции. Я начала размышлять, что мне нужно исправить, думать о том, что мне предстоит ещё один старт и нужно собраться и показать там себя, свои секунды. Вдруг я узнаю ещё о третьем виде забега — и тут меня переполняют, наверное, эмоции»,- говорит спортсменка.

Сама же Кристина ответила всем хейтерам, которые обвинили ее в том, что она устроила скандал и не поддержала национальную команду.

«Я бы никогда в жизни не стала так резко реагировать, если бы заранее ко мне подошли, объяснили всю ситуацию и узнали могу ли я пробежать 400 м и готова ли я? Но все решили сделать за моей спиной, при том, что я пыталась узнать эту информацию, но получила лишь игнор. Поверьте, даже несмотря на то, что я никогда не бегала 400 м я была бы готова поддержать команду, и девочек, и выйти с ними на одну дорожку, но, я считаю, что вышестоящие люди должны иметь уважение к нам как к спортсменам и иногда считаться с нашим мнением!

Но повторюсь, если сложилась такая ситуация и ко мне бы по-человечески подошли, я бы сделала все возможное, чтобы попробовать себя в новой дистанции, пусть и на ОИ, а кто знает, вдруг это получилось бы не хуже чем мои любимые 200?» ,- объяснила ситуацию спортсменка на своей странице в Instagram.

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