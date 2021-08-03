В Киеве нашли мертвым главу «Белорусского дома в Украине», который помогал соотечественникам спасаться от политических репрессий

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3 августа 2021, 12:28

Фото: БДУ

В Киеве найден повешенным глава «Белорусского дома в Украине» Виталия Шишова. Активист помогал соотечественникам спасаться от политических репрессий на Родине.

Полиция искала его больше суток, когда Шишов не вернулся с пробежки. Тело обнаружили в одном из парков, он был повешен. Никто из близких активиста не верит, что Виталий мог покончить с собой, а потому проверяется версия об убийстве, замаскированном под суицид. Тем более, что ранее он уже обращался к правоохранителям, заявляя, что замечает за собой слежку.

«За Виталиком велась слежка. Также нас неоднократно предупреждали как местные источники, так и свои люди в РБ о всевозможных провокациях вплоть до похищения и ликвидации. Виталий стоически и с юмором относился к этим предупреждениям, заявляя, что хоть так возможно БДУ выйдет из инфовакуума», - написано в Telegram-канале «Белорусского дома в Украине»

Шишов возглавлял НКО, которая помогала белорусам, уехавшим из страны по политическим причинам, с легализацией, жильем и трудоустройством. Переехать в Украину Виталий был вынужден осенью 2020, после выхода на гомельские протесты в августе и дальнейшего активного противостояния власти в Беларуси.

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