Коронавирус вернулся в Китай в виде новых штаммов

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3 августа 2021, 11:54 Источник: Коммерсантъ

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

Китайские вакцины не могут справиться со штаммом коронавируса «дельта». В КНР вновь выросло число случаев заболеваемости COVID-19, несмотря на то, что в стране сделано уже 1,67 млрд прививок.



Госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил, что за прошедшее воскресенье количество инфицированных COVID-19 в Китае выросло на 98 человек, причем 43 из них прибыли в страну из-за рубежа. В настоящее время в стране насчитывается 75 зон с повышенным уровнем эпидемиологической опасности, в то время как еще 18 июля была лишь одна такая зона.



Полтора года назад коронавирус начал свой всемирный поход из провинции Ухань, теперь же он возвращается из-за рубежа обратно в Китай в виде новых штаммов. Замглавы центра по контролю и профилактике заболеваний города Нанкин Дин Цзе заявила, что источником местной вспышки COVID-19 стал авиарейс CA910 из Москвы, совершённый еще 10 июля. Власти Нанкина с населением более 9 млн человек поместили в режим изоляции сотни тысяч граждан.



Режим изоляции для всех 1,5 млн жителей введен и в популярном у туристов городе Чжанцзяцзе. Еще одна вспышка пандемии зафиксирована в пострадавшем от наводнения из-за ливней более чем 10-миллионном городе Чжэнчжоу.



Начало новой волны эпидемии стало для китайцев неожиданностью. Вакцинация населения проходила высокими темпами, а китайские эпидемиологи даже говорили о возведении Великой иммунной стены как конечной цели прививочной кампании. К концу года китайские власти планируют достичь коллективного иммунитета, полностью вакцинировав 80% населения. Говорить о скорой победе над коронавирусом в Китае пока преждевременно.





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