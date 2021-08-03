В Саудовской Аравии с 1 августа перестаёт действовать карантин для привитых туристов

При въезде на территорию Саудовской Аравии обладателям туристических виз, которые были полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции, отныне не придется проходить обязательный карантин. Однако послабление на российских граждан не распространяется, поскольку в стране на Среднем Востоке созданная в РФ вакцина “Спутник V” не признана.
В Саудовскую Аравию смогут въезжать туристы, прошедшие вакцинацию препаратами Moderna, Johnson and Johnson, Oxford/Astra Zeneca или Pfizer/BioNTech. Ко всему прочему, в страну пустят путешественников, привитых Sinopharm или Sinovac. При этом они будут вынуждены получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, которые там одобрены.
Каждый турист должен иметь при себе в том числе отрицательный ПЦР-тест. Сообщается, что иностранец может находиться в Саудовской Аравии по туристической визе не более 90 дней.
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