В Саудовской Аравии с 1 августа перестаёт действовать карантин для привитых туристов

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3 августа 2021, 11:42 Источник: АТОР

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При въезде на территорию Саудовской Аравии обладателям туристических виз, которые были полностью вакцинированы против коронавирусной инфекции, отныне не придется проходить обязательный карантин. Однако послабление на российских граждан не распространяется, поскольку в стране на Среднем Востоке созданная в РФ вакцина “Спутник V” не признана.

В Саудовскую Аравию смогут въезжать туристы, прошедшие вакцинацию препаратами Moderna, Johnson and Johnson, Oxford/Astra Zeneca или Pfizer/BioNTech. Ко всему прочему, в страну пустят путешественников, привитых Sinopharm или Sinovac. При этом они будут вынуждены получить дополнительную дозу одной из четырех вакцин, которые там одобрены.

Каждый турист должен иметь при себе в том числе отрицательный ПЦР-тест. Сообщается, что иностранец может находиться в Саудовской Аравии по туристической визе не более 90 дней.

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