Граждан Афганистана, приехавших в Петербург на Евро-2020, могут убить на родине, если их выдворят из России

Аргументы Недели → В мире 13+

2 августа 2021, 21:00 Источник: Новая газета

Фото: Олеся Аверьянова, Аргументы недели

На Евро-2020 в Санкт-Петербург приехало около 100 граждан Афганистана. Большинство из них вернулись на родину. Остались в России, либо в странах Европы, только те, кому сейчас в Афганистан возвращаться никак нельзя. Возвращение на родину для некоторых афганцев теперь приравнивается к смерти.



Прибывший по паспорту болельщика в Россию на чемпионат Европы по футболу 27-летний Жавад Мусави рассказал, как оказался в Петербурге:



«Я болею за сборную Швеции, и она играла в Петербурге. Мне удалось побывать на стадионе «Газпром Арена» 23 июня, когда шведы играли с поляками. Эмоции словами не передать. Увидеть игроков вживую, присутствовать на одном из лучших стадионов мира, чувствовать себя частью огромного спорта… У меня просто слов нет… Еще одна сбывшаяся мечта — побывать в Петербурге, погулять в знаменитых парках, посетить Петергоф и Пушкин».



По словам афганца, брат его жены уже давно живет в северной столице России. Сам Жавад с 2017 года служил на родине в полиции. Весной 2021 года в стычке с наркокурьерами был ранен и летом получил отпуск для реабилитации. После этого он решил отправиться в Петербург. В Афганистане у него остались жена и четверо детей.



«Мне звонили 29 и 30 июня. Сначала жена, потом другие родственники, рассказывали, что происходит в Герате. Когда уезжал, там все спокойно было, но все изменилось за считанные дни. Талибы захватили власть на севере, все полицейские, кто не успел сбежать, были расстреляны. Мне сказали, что возвращаться нельзя ни в коем случае. Талибы убивают тех, кто служил в полиции или армии Афганистана. Нас они считают кровными врагами»,- рассказал Жавад.



Известно, что месть талибов не распространяется на женщин и детей, но мужчин и подростков они не щадят.



Жавад Мусави пришел в УВМ ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 5 июля, но заявление на предоставление временного убежища у него не приняли.



«Я ходил туда почти каждый день. То не хватало копий документов, то поручительства, то справки о том, что мой деверь прописан в Петербурге, то переводчика нет»,- отметил афганец.



В итоге прошение у Жавада приняли, но еще нескольких болельщиков из Афганистана отправили в Красное Село, где расположен Центр временного содержания иностранных граждан. Сейчас там ждут решения своей судьбы граждане Афганистана, которых Октябрьский суд приговорил к выдворению.



В постановлениях Октябрьского суда обосновывают выдворение отсутствием доказательств того, что тот или иной гражданин России афганского происхождения, проживающий в Петербурге, является родственником «невозвращенца».



«Чтобы подтвердить наличие родственников, проживающих в Петербурге, ребятам нужно было привезти из дома целый ворох бумаг. Но они ехали не для того, чтобы просить убежища, а на футбольный праздник и к родственникам. После чего собирались вернуться. Разве есть их вина в том, что во время их отъезда ситуация в Афганистане кардинально изменилась и возвращение для них смерти подобно? Наша диаспора готова поручиться за каждого, что никаких проблем России они не доставят»,- отметил глава афганской диаспоры в Петербурге Наби Бахтияр.





Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости