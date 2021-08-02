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Впервые со времен Второй мировой войны госдолг США превысил ВВП страны

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Впервые со времен Второй мировой войны госдолг США превысил ВВП страны
Фото: rueconomics.ru

Как сообщает РИА Новости, впервые госдолг США со времен Второй мировой войны достиг размера ВВП страны и составил 28 триллионов долларов.

В 2019 году лимит долга был установлен в 22 триллиона долларов. По информации агентства Bloomberg, если конгресс США не предпримет никакие меры для разрешения ситуации, то Министерству финансов придется пойти на крайность и распоряжаться меньшей суммой.

Старший научный сотрудник Института мировой экономики Петерсона Дэвид Уилкокс прокомментировал сложившиеся обстоятельства: "Настал тот момент, когда необходимо обратить внимание конгрессменов на эту проблему и сесть за стол переговоров".

Напомним, при Дональде Трампе госдолг составлял 78% ВВП, сейчас составляет 101%. По прогнозам аналитиков, госдолг должен был увеличиться и превысить размер ВВП страны через 10 лет, однако из-за коронавирусных выплат это произошло раньше.

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