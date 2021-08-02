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2 августа 2021, 12:09

Фото: cкриншот с сайта

Госдепартамент США внес Грузию в «красную зону» и написал следующие рекомендации для своих сограждан, которые касаются посещения страны, и они отнюдь не лестные для правительства Georgia:

Цвет красный. Не ездить.

1. Из-за эпидемии.

2. Из-за нестабильности политической, религиозной, этнической, которая может вызвать насилие.

3. Из-за слабости правоохранительной системы, а именно в стране широкое распространение преступности или насилия, низкий уровень возможностей правоохранительных органов ответить на подобные угрозы.

Кризис правительства в Грузии достиг такого уровня, что это неминуемо сказывается на экономике страны, и только на один коронавирус все уже не списать. Большинство местных жителей, обсуждая новость в сети, написали, что «красная зона» - еще один гвоздь в гроб туристической отрасли страны, но не согласиться с доводами Госдепартамента США невозможно.

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