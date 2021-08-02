В тушении лесного пожара на Родосе задействовали российский самолёт Бе-200

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2 августа 2021, 09:55 Источник: РИА Новости

pixabay.com

С сильным лесным пожаром, возникшим на острове Родос, борются три пожарных самолета. В борьбе задействован также принадлежащий России самолет-амфибия Бе-200.

По информации пожарной службы Греции, пожар на острове тушат сейчас 103 огнеборца и два десятка спецтехники. Кроме того, на месте работают 3 самолета и 6 вертолетов. Помогают тушить пожар добровольные пожарные и вооруженные силы.

Подчеркивается, что пожар возник во второй половине дня накануне, 1 августа. Огнем охватило 5000 га леса. Ущерб был причинен заповеднику Петалудес - "Долина бабочек". В связи с пожаром пришлось эвакуировать жителей нескольких поселений.

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