Афганские правительственные войска отбили наступление талибов на тюрьму в Лашкаргахе

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2 августа 2021, 09:20 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) предприняли попытку взять штурмом расположенную в городе Афганистана Лашкаргах тюрьму. При этом правительственным войскам удалось отбить наступление.

Информацией о попытке взять штурмом данный объект в столице южной провинции Гильменд поделился Фавад Аман, являющийся представителем Минобороны страны. В Twitter он сообщил, что на тюрьму напали террористы в количестве 40 человек. В результате погибшими оказались 38, ранения получили двое.

Отмечается, что в городе Лашкаргах находятся порядка 100 спецназовцев. Местный телеканал Tolo News, который в своем материале ссылается на источники в силах безопасности, подчеркнул, что в ходе боев был травмирован глава полиции провинции Халид Вардак.

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