Афганские правительственные войска отбили наступление талибов на тюрьму в Лашкаргахе

Боевики “Талибана” (запрещенная в России террористическая организация) предприняли попытку взять штурмом расположенную в городе Афганистана Лашкаргах тюрьму. При этом правительственным войскам удалось отбить наступление.
Информацией о попытке взять штурмом данный объект в столице южной провинции Гильменд поделился Фавад Аман, являющийся представителем Минобороны страны. В Twitter он сообщил, что на тюрьму напали террористы в количестве 40 человек. В результате погибшими оказались 38, ранения получили двое.
Отмечается, что в городе Лашкаргах находятся порядка 100 спецназовцев. Местный телеканал Tolo News, который в своем материале ссылается на источники в силах безопасности, подчеркнул, что в ходе боев был травмирован глава полиции провинции Халид Вардак.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.