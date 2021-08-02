При крушении вертолета в Калифорнии погибли четыре человека

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2 августа 2021, 08:36 Источник: Associated Press

вертолет, pixabay.com

В минувшее воскресенье, 1 августа, на севере американского штата Калифорния произошло крушение вертолета. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли четыре человека.

Уточняется, что вертолет Robinson R66 разбился накануне около 13:15 по местному времени (23:15 по московскому времени) на севере от города Сакраменто. На борту воздушного судна в момент происшествия находились четыре человека, все они погибли.

Данных о причине крушения и информации о погибших пока не поступало. Расследование обстоятельств катастрофы проводят Федеральное авиационное управление и Национальный совет США по безопасности на транспорте.

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