При крушении вертолета в Калифорнии погибли четыре человека

В минувшее воскресенье, 1 августа, на севере американского штата Калифорния произошло крушение вертолета. Согласно последней информации, в результате случившегося погибли четыре человека.
Уточняется, что вертолет Robinson R66 разбился накануне около 13:15 по местному времени (23:15 по московскому времени) на севере от города Сакраменто. На борту воздушного судна в момент происшествия находились четыре человека, все они погибли.
Данных о причине крушения и информации о погибших пока не поступало. Расследование обстоятельств катастрофы проводят Федеральное авиационное управление и Национальный совет США по безопасности на транспорте.
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