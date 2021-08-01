Организация «Дети огня» взяла на себя вину за лесные пожары в Турции

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1 августа 2021, 22:02

фото: pixabay.com

Организация «Дети огня», признанная в Турции террористической, публично взяла на себя вину за лесные пожары, распространившиеся в том числе в провинции Анталья в конце июля. Газета Yeni Safak написала 1 августа, что «Дети огня» сделали заявление через соцсети, объяснив свои действия борьбой с властями Турецкой республики.

«Пора поставить турецкий режим на колени потоком огня, пока он не научится понимать другой язык», — говорится в заявлении.

«Дети огня» являются подразделением Рабочей партией Курдистана (РПК), члены которой признаны в Турции террористами.

По данным издания, члены этой организации регулярно устраивают лесные пожары в стране, начиная с 1990 гг.

31 июля полиция при помощи местных жителей задержала поджигателя в городе Манавгат с поличным.

Напомним, леча этим летом полыхают по всей Турции, пожары добрались до курортов Антальи, Бодрума и Мармариса. По данным главы Минздрава республики Фахреттина Коджа, из-за пожаров погибли восемь человек, пострадали более 400 человек.

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