Украинский политолог Таран считает, что Зеленский попал в ту же «ловушку», что и Порошенко

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1 августа 2021, 16:19 Источник: Свободнвя пресса

фото из соцсети ВКонтакте

Украинский политолог Виктор Таран полагает, что президент Украины Владимир Зеленский в условиях неудовлетворительных результатов в экономике попал в ту же «ловушку», что и Пётр Порошенко, бывший до него главой государства.

По мнению Тарана, возникающие слухи о возможной отставке украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля имеют под собой основание, поскольку Зеленский давно задумался о смене главы правительства из отсутствия сдвигов в развитии экономики и отсутствии социальных показателей, - сообщает "Свободная пресса".

Политолог отметил, что "фактически, Зеленский попал в ту же ловушку, что и Порошенко три года назад". "Он напомнил, что "тогда пятому президенту закидали — язык и томос на хлеб не намажешь". "То же самое сейчас можно забросить и Зеленскому — "Большое строительство" и "инстаграмные видосики" на хлеб не намажешь", - сравнил Таран.

Эксперт подчеркнул, что Зеленскому нужны реальные успехи в экономике Украины, и он понимает, что креативными видео и "пафосными" заседаниями СНБО на второй срок президентом точно остаться не получится.

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