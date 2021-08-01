Американский журнал National Interest предрёк России «худший кошмар»

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1 августа 2021, 11:36 Источник: РИА Новости

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Автор статьи в National Interest Крис Осборн рассказал, что может стать “худшим кошмаром” для Российской Федерации. Речь идет об американском стратегическом бомбардировщике B-21 Raider.

Эксперт отметил, что такой самолет может вызвать существенные сложности у систем ПВО России. По словам Осборна, большинство характеристик B-21 Raider вряд ли когда рассекретят. Журналист, ссылаясь на высокопоставленного представителя ВВС США, сообщил, что данный летательный аппарат будет угрожать всем без исключения целям.

Автор статьи подчеркнул, что новый бомбардировщик-невидимку, судя по всему, испытают на системах ПВО, которые схожи с китайскими и российскими. Осборн отметил, что комплексам С-400 и С-500 будет невероятно сложно даже обнаружить B-21 Raider. Он добавил, что наличие у летательного аппарата совершенно новых стелс-технологий способно превратить его в “худший кошмар” для РФ.

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