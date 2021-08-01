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В США новым «эпицентром» распространения COVID-19 стал штат Флорида

, 08:32 Источник: РИА Новости

В США новым «эпицентром» распространения COVID-19 стал штат Флорида
pixabay.com

В штате США Флорида специалисты выявили рекордный за весь период пандемии суточный прирост случаев инфицирования COVID-19. На сайте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США сказано, что речь идет о 21683 заболевших.

Ранее рекорд отмечался седьмого января - 19334. Сообщается, что если говорить обо всех американских штатах, то во Флориде обнаруживают 1/5 всех новых зараженных коронавирусной инфекцией. В связи с этим это и есть новый эпицентр распространения COVID-19, подчеркивает агентство Bloomberg.

Больше всего зараженных в мире зафиксировали в Соединенных Штатах. Кроме того, эта страна является лидером по числу смертей пациентов с коронавирусом. В США до настоящего времени обнаружили более 34,9 млн носителей COVID-19, подтвердили свыше 613 000 летальных исходов людей, зараженных коронавирусом.

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