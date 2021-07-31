Президент Турции Эрдоган объявил зоной бедствия Анталью

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31 июля 2021, 18:26 Источник: РИА Новости, Интерфакс

фото: pixabay.com

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 31 июля, объявил зонами бедствия районы нескольких провинций, пострадавшие от сильных природных пожаров. В список "зон стихийных бедствий" включены провинции Анталья, Мугла, Мерсин, Адана и Османийе.

Пострадали более 400 человек. Шесть человек погибли.

Пожары, вспыхнувшие в Анталье, затронули популярные у туристов курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали несколько отелей. По последним данным, лесной пожар в окрестностях Бодрума потушен, все эвакуированные туристы вернулись в отели.

Эрдоган пообещал сделать все необходимое для восстановления пострадавших районов.

На помощь в борьбе с пожарами Россия направила авиацию. В тушении принимают участие три российских самолета-амфибии и пять вертолетов.

Эрдоган сегодня выступил в кризисном центре в Анталье и заявил, что причиной пожаров могут быть поджоги.

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