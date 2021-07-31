Экс-секретарь СНБО Данилюк ударил соратника президента Украины Милованова и выгнал с праздования своего дня рождения

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31 июля 2021, 17:09 Источник: РИА Новости

Александр Данилюк, фото из открытых источников

Бывший секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк ударил по лицу советника главы офиса президента Тимофея Милованова и выгнал его с празднования своего дня рождения.

Данилюк дал в глаз Милованову в ходе конфликта, возникшего в ходе выяснения отношений.

Экс-секретерь СНБО призвал Милованова уйти со дня рождения. Но советник главы офиса Зеленского напомнил Данилюку, как он "во времена Януковича работал". Данилюк заявил, что он "с первых дней был на Майдане!" и ударил Милованова. Эту историю описали украинские СМИ.

А Данилюк подтвердил в соцсети и написал, что "Данилюк неадекватный". "Его нельзя допускать к государственной службе. В США он бы сел в тюрьму", — написал советник главы офиса Зеленского.

В комментарии изданию "Страна.ua" он заявил, что конфликта начался из-за спора по поводу недопуска Данилюка на должность председателя Бюро экономической безопасности.

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