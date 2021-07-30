Свободная пресса: Китай проявил огромный интерес к новому российскому истребителю Checkmate

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30 июля 2021, 23:26 Источник: Свободная пресса

Leonid Faerberg/Global Look Press

Поднебесная сильно заинтересовалась новым российским истребителем Checkmate. Новинку презентовали в рамках Московского авиасалона в “Жуковском”.

Многие издания Китая посвятили свои публикации Checkmate. Заинтересованность КНР объясняется стремлением китайских властей сотрудничать с Российской Федерацией в плане разработки новых истребителей 5-го поколения.

Отмечается, что ранее инженеры Поднебесной уже задействовали наработки советских и российских специалистов. Им удалось привнести улучшения в базу, благодаря чему на свет появились лучшие машины.

Сетевые информаторы South China Morning Post подчеркивают, что КНР в ближайшие 5 лет займется ускоренным развертыванием усовершенствованной версии истребителя J-20C, что позволит обеспечить защиту пяти стратегическим направлениям государства. Именно по этой причине, судя по всему, Пекин и заинтересовался истребителем Checkmate.

Ко всему прочему, российский самолет отличается более низкой ценой, чем аналоги. Сообщалось, что речь идет об исходной стоимости одного истребителя в 30 млн долларов. Что касается экспортной цены, то она составит до 60 млн долларов. К примеру, стоимость американского F-35A составляет 150-250 млн долларов.

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