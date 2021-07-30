CNBC: по всей территории США разгораются споры среди родителей о необходимости ношения масок в школах

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30 июля 2021, 21:55 Источник: RT

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На территории Соединенных Штатов местные власти самостоятельно принимают решения касаемо ношения масок в школах. При этом рекомендации разнятся от округа к округу.

Одни родители называют маски вредными, в то время как другие заявляют о необходимости их использования. По всей стране разгораются споры вокруг данного вопроса.

К примеру, родитель из округа Бакс, Пенсильвания, Джейми Уокер сетует на то, что в стране мало кто рассуждает логически, требует отменить ношение средств индивидуальной защиты. По его словам, люди "сошли с ума с этими масками".

Отмечается, что в округе Бакс власти не принимали решение об обязательном ношении масок. Однако в ходе пресс-конференции во вторник, участниками которой стали в том числе родители, разгорелись споры. Некоторые призвали сделать ношение масок обязательным.

Так, в округе Стаффорд в Вирджинии тоже ведутся споры касательно обязательного ношения средств индивидуальной защиты. По словам родителя из этого округа Шэрона Лекейна, его ребенок, который учится в восьмом классе, в минувшем году даже впал в глубокую депрессию, причиной чего стали маски и дистанционное обучение. Что касается округа Леон во Флориде, то там ношение масок является добровольным. Однако там многие жители высказываются против этого.

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