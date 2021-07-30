Аргументы Недели В мире 13+

Генконсульство России в Анталье объявило о возможной эвакуации граждан

, 15:36

Генконсульство России в Анталье объявило о возможной эвакуации граждан
Фото из открытых источников

Как сообщает «Коммерсантъ», генеральное консульство России в Турции объявило о возможной эвакуации граждан в пожароопасных регионах Турции. К тому же оно попросило туристов быть предельно внимательными и осторожными: «Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации».

Кроме того, ведомство отметило, что не получало от туристов из Бодрума никаких обращений, хотя пожар в городе уже приблизился к отелям.  Однако при обращении в ведомство, помощь оказывается: «При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с генконсульством оказывают им  необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы».

Напомним, 28 июня в Турции загорелись лесные массивы. Причиной тому могли стать высокая температура в регионе и ветры, которые увеличивали очаги возгорания.

Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости

Мнение

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

Роман Газенко: бездарные руководители гробили экономику СССР, а Горбачев и Ельцин довели «реформы» до апогея

За последнее время все чаще и чаще стала появляться информация о том, что средства Фонда национального благосостояния России будут использованы для осуществления инфраструктурных мега-проектов.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью