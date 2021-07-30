Генконсульство России в Анталье объявило о возможной эвакуации граждан

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30 июля 2021, 15:36 Турана Гулиева

Фото из открытых источников

Как сообщает «Коммерсантъ», генеральное консульство России в Турции объявило о возможной эвакуации граждан в пожароопасных регионах Турции. К тому же оно попросило туристов быть предельно внимательными и осторожными: «Призываем наших соотечественников, находящихся в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными, готовыми к возможной эвакуации и следовать указаниям местных властей на случай возникновения чрезвычайной ситуации».

Кроме того, ведомство отметило, что не получало от туристов из Бодрума никаких обращений, хотя пожар в городе уже приблизился к отелям. Однако при обращении в ведомство, помощь оказывается: «При обращении в индивидуальном порядке туроператоры в координации с генконсульством оказывают им необходимое содействие в переселении в более благополучные с точки зрения пожароопасной ситуации регионы».



Напомним, 28 июня в Турции загорелись лесные массивы. Причиной тому могли стать высокая температура в регионе и ветры, которые увеличивали очаги возгорания.





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