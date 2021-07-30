Украина получила от НАТО десять аппаратов ИВЛ для борьбы с COVID-19

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30 июля 2021, 15:16 Источник: РИА Новости

Florian Gaertner/photothek.de vi/Global Look Press

Североатлантический альянс поставил Украине аппараты искусственной вентиляции легких в количестве 10 штук. Соответствующее заявление сделали в НАТО.

Отмечается, что речь идет о помощи в борьбе с пандемией COVID-19. Ранее украинское руководство запрашивало такую помощь. При этом Киев получил ИВЛ от альянса, переданные Венгрией.

В заявлении НАТО говорится, что аппараты передал глава венгерского внешнеполитического ведомства Сийярто украинской стороне 22 июля. Сообщается, что данное оборудование распределят между медицинскими учреждениями следующих областей Украины: Черновицкая, Херсонская, Николаевская, Донецкая, Черкасская, Харьковская и Запорожская.

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