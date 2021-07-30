В Бельгии увеличилась заболеваемость COVID-19 при 70,1% полностью привитых граждан

Власти Бельгии отмечают рост заболеваемости коронавирусом нового типа на 4%, хотя в стране достигнут показатель в 70,1% полностью вакцинированного от COVID-19 взрослого населения.
Согласно последней информации, на территории Бельгии по меньшей мере одной дозой препаратов против коронавирусной инфекции вакцинированы к настоящему моменту уже 83,3% или около 8 миллионов человек. 6,5 миллиона или 70,1% граждан привились двумя компонентами.
На этом фоне с 23 по 29 июля в Бельгии рост заболеваемости COVID-19 достиг 4% или, в среднем, 1 469 человек в день. Более того, показатель госпитализации с коронавирусом нового типа увеличился на 23% (в среднем, в больницы попадают 33 человека в день).
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