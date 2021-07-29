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Президент США Байден призвал выплачивать по 100 долларов вновь привившимся от COVID-19 американцам

, 23:26 Источник: РИА Новости

Президент США Байден призвал выплачивать по 100 долларов вновь привившимся от COVID-19 американцам
Джо Байден, фото: Saquan Stimpson - CNP/Global Look Press

Хозяин Белого дома Джозеф Байден предложил стимулировать американцев прививаться против COVID-19. Для этого он призвал выплачивать гражданам по 100 долларов.

По информации американского Минфина, президент США обратился с таким предложением к властям территорий, штатов и местному руководству сегодня. Речь идет о выплатах вновь вакцинирующимся гражданам страны по 100 долларов.

В заявлении Минфина говорится, что такие выплаты являются дополнительным стимулом, они необходимы для увеличения уровня вакцинации, защиты общества и людских жизней. Ведомство заявило о готовности поддержать местные власти технической помощью. Отметим, что в Соединенных Штатах прививки от коронавируса сделали более 160 млн граждан.

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