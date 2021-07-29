Глава «Оператор ГТС Украины» Макогон предположил, что «Газпром» не допустит транзита газа через страну

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29 июля 2021, 19:33 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Компания "Оператор ГТС Украины" не исключает, что “Газпром” полностью прекратит транзит газа в Европу через Украину. Такое заявление сделал сегодня глава этой компании Сергей Макогон.

Он подчеркнул, что российский газовый гигант может принять решение о демонтаже труб, чтобы транзит через украинскую территорию не был возможен в дальнейшем. Макогон отметил, что даже если газотранспортная система Украины будет находиться в рабочем состоянии, “Газпром” может самостоятельно демонтировать трубы на своей территории.

По словам Макогона, “Газпром” закрыл компрессорные станции на пути транзита через украинскую территорию. Он заявил о снижении объемов транспортировки газа через центральный коридор.

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