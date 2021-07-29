Российские самолеты Бе-200 задействованы в тушении лесных пожаров на юге Турции

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29 июля 2021, 16:12 Источник: РИА Новости

pixabay.com

Принадлежащие России противопожарные самолеты Бе-200 задействовали в тушении лесных пожаров на территории Турции. Данная информация поступила от российского посольства в Анкаре.

По данным российского оборонного ведомства, Сергей Шойгу по указанию главы РФ Путина направил на юг Турции самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, чтобы помочь справиться с огнем.

В посольстве РФ в Анкаре сообщили, что лесные пожары в Турции тушат три российских самолета Бе-200. При этом российская дипмиссия поделилась видео, на котором видно как самолет РФ оказывает помощь в тушении пожаров.

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