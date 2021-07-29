Российские самолеты Бе-200 задействованы в тушении лесных пожаров на юге Турции

Принадлежащие России противопожарные самолеты Бе-200 задействовали в тушении лесных пожаров на территории Турции. Данная информация поступила от российского посольства в Анкаре.
По данным российского оборонного ведомства, Сергей Шойгу по указанию главы РФ Путина направил на юг Турции самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ, чтобы помочь справиться с огнем.
В посольстве РФ в Анкаре сообщили, что лесные пожары в Турции тушат три российских самолета Бе-200. При этом российская дипмиссия поделилась видео, на котором видно как самолет РФ оказывает помощь в тушении пожаров.
Добавьте АН в свои источники, чтобы не пропустить важные события - Яндекс Новости
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.