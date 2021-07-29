Авиакомпания «Белавиа» в августе возобновит рейсы в Сочи и Краснодар

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29 июля 2021, 11:51

фото: pixabay.com

Белорусская авиакомпания «Белавиа» в ближайшие дни возобновит регулярные рейсы в российские города Сочи Краснодар. Белорусский авиаперевозчик сообщил в четверг, что с 7 августа «Белавиа» возобновляет выполнение регулярных рейсов по маршруту Минск — Сочи — Минск.

Полёты из Минска будут выполняться по первым, четвёртым, шестым дням недели,- уточняет RT.

Регулярные рейсы по маршруту Минск — Краснодар — Минск возобновляются с 8 августа. Рейсы в столицу Кубани будут выполняться три раза в неделю.

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