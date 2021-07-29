Жители Болгарии потребовали отставки главы Минздрава, сообщившего о смерти 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации от ковида

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29 июля 2021, 10:44 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

Жители Болгарии потребовали срочной отставки министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова, сообщившего об ошибках в организации вакцинации против COVID-19 и смерти по этой причине тысяч граждан.

Болгарские пользователи Twitter выражают мнение, что министр находится в неадекватном состоянии, некоторые обвиняет его в гибели 10 тысяч человек от коронавирусной инфекции нового типа,- сообщает URA.RU.

Стойчо Кацаров назвал две ошибки предыдущих властей, в том числе - выбор приоритетных групп граждан для прививки и предпочтение только одной вакцине.

Пользователь Преслав Ст Георгиев пишет: "Теперь проблемы из-за Кацарова. Лечили по схеме, которая у многих вызвала осложнения. Нельзя размещать четырех человек в палате и вводить всем одни и те же антибиотики в одинаковых дозах". Его мнение поддержал пользователь Deni Milusheva, считая, что министр находится в неадекватном состоянии.

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