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Жители Болгарии потребовали отставки главы Минздрава, сообщившего о смерти 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации от ковида

, 10:44 Источник: URA.RU

Жители Болгарии потребовали отставки главы Минздрава, сообщившего о смерти 10 тысяч человек из-за ошибок при вакцинации от ковида
фото: pixabay.com

Жители Болгарии потребовали срочной отставки министра здравоохранения технического правительства страны Стойчо Кацарова, сообщившего об ошибках в организации вакцинации против COVID-19 и смерти по этой причине тысяч граждан.

Болгарские пользователи Twitter выражают мнение, что министр находится в неадекватном состоянии, некоторые обвиняет его в гибели 10 тысяч человек от коронавирусной инфекции нового типа,- сообщает URA.RU.

Стойчо Кацаров назвал две ошибки предыдущих властей, в том числе - выбор приоритетных групп граждан для прививки и предпочтение только одной вакцине.

Пользователь Преслав Ст Георгиев пишет: "Теперь проблемы из-за Кацарова. Лечили по схеме, которая у многих вызвала осложнения. Нельзя размещать четырех человек в палате и вводить всем одни и те же антибиотики в одинаковых дозах". Его мнение поддержал пользователь Deni Milusheva, считая, что министр находится в неадекватном состоянии.

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В Болгарии тысячи людей умерли из-за ошибок при организации вакцинации от СОVID-19

В Болгарии тысячи людей умерли из-за ошибок при организации вакцинации от СОVID-19

Министр здравоохранения правительства Болгарии Стойчо Кацаров в среду, 28 июля, заявил, что ошибки, допущенные при организации кампании по вакцинации населения страны от COVID-19, привели к гибели порядка 10 тысяч граждан.

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