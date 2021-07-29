Депутат Рады Бурмич заявил об участии Зеленского в плане по уничтожению Украины

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29 июля 2021, 07:59 Источник: РИА Новости

Анатолий Бурмич

Украинский президент Владимир Зеленский принимает участие в "плане" по уничтожению Украины. О том, что Зеленский участвует в уничтожении своей родины, заявил в эфире телеканала NewsOne депутат Верховной Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Анатолий Бурмич.

По мнению соратника Виктора Медведчука, "план" родился до прихода Зеленского к власти, его разработкой занимались экс-премьер Арсений Яценюк и Александр Турчинов под руководством заинтересованных стран.

Бурмич рассказал, что реализация плана началась с дискредитации лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, о преследовании которого Зеленский заговорил уже два года назад.

По словам депутата Рады, Медведчук может помешать или прекратить тот их геополитический план превращения Украины в колонию, поссорить украинцев с соседями, разорить экономику страны, забрать земли, индустрию богатства — уничтожить Украину как страну.

Бурмич считает, что авторы этого "плана" посчитали Виктора Медведчука угрозой, так как он "противостоял ему и говорил правду".

Генпрокурор Украины Ирина Венедиктова 11 мая сообщила, что Виктора Медведчука и его соратника по политсиле Тараса Козака подозревают в госизмене и расхищении национальных ресурсов в Крыму.

Киевский суд 13 мая отправил политика под домашний арест. Медведчуку вменяют "госизмену" и "посягательство на нарушение обычаев войны".

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